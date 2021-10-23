Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de `dur´ ihtarına uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu yakalanan otomobil ile sürücünün ev ve iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yunus timleri, Esenevler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçtı, ekipler de peşine düştü. Kısa sürede durdurulan otomobilin sürücüsü İ.K. gözaltına alındı. Otomobilde ve şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 57 farklı kalibrelerde mermi ve fişek, 9.26 gram metamfetamin, 4.98 gram esrar ve 24 sentetik ecza nitelikli hap ele geçirildi.
İ.K. hakkında, `Uyuşturucu madde ticareti´ ve `Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2021-10-23 14:47:56
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