Osmaniye’de narkotik operasyonları Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de narkotik operasyonları Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı

İHA

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de narkotik operasyonları Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 3 gün boyunca operasyon düzenlendi. Operasyonlar C.Ç., S.Ç., M.T., M.D., A.B., Y.B., Ö.A., ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma” suçlarından adli işlem başlatıldı.
Operasyonlar kapsamında şahısların ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 74,82 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet yeşil reçeteye tabii hap ile 0.26 gram bonzai ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücünün otomobil ve evinden silah ve ...
Ekipler, Osmaniye'deki yangın bölgesine karadan hortum döşüyor Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor Yangının sarp arazide olmasından dolayı ekipler karadan müdahale edebilmek için yangın bölgesine hortum döşeme çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Ekipler, Osmaniye'deki yangın bölgesine karadan ...
Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Kamyondaki yer fıstığı çuvallarının altından kaçak ...
Saman torbalarının arasına gizlenmiş bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan saman yüklü kamyonda yapılan aramada bin 360 paket kaçak sigara ile 51 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Saman torbalarının arasına gizlenmiş bin 360 paket ...
Polisten kaçan sürücüden silah ve uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücüden silah ve uyuşturucu çıktı
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları ...
Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar hizmete alındı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar ...
Mustafa Sarıgül: Partimiz çare bulmak, çözüm bulmak için yollarda
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Partimiz çare bulmak, çözüm bulmak ...
Osmaniye’de ‘Kitap Fuarı’ kitapseverlere kapılarını açtı Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ görkemli bir törenle kitapseverlere kapılarını açtı Fuarın onur konuğu olarak açılışa katılan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argun, 'Dedem Mehmet Akif Ersoy' isimli söyleşi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de ‘Kitap Fuarı’ kitapseverlere kapılarını ...
Osmaniye'de 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari ...
PKK’ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK’ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam malzemesi ele geçti
YEREL HABERLER Amanoslar'daki PKK operasyonunda jeneratör ve yaşam ...
Osmaniye’de orman yangını Dün söndürülen alanda yeniden çıkan yangına, 2 helikopterle havadan müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını Dün söndürülen alanda ...
Osmaniye’de asayiş uygulamaları Gözaltına alınan 241 şahıstan 16’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de asayiş uygulamaları Gözaltına alınan 241 ...
Sanayi Sitesi'nde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Sanayi Sitesi'nde korona virüs denetimi
Osmaniye’de “Yeşil Valilik” projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de “Yeşil Valilik” projesi hayata geçiyor
Osmaniye Valisi konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi konuk olduğu ailelerin sorunlarına ...
Yakalanacağını anlayınca canına kıydı
YEREL HABERLER Yakalanacağını anlayınca canına kıydı
Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü ...
Kadın çiftçilere zeytin salamurası ve turşu yapımı eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kadın çiftçilere zeytin salamurası ve turşu yapımı ...
Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Osmaniye’de “Kitap Kahve” açıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de “Kitap Kahve” açıldı
Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını büyümeden söndürüldü
16 yayla evinden kablo çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 16 yayla evinden kablo çalan şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.