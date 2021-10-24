Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Düldül Dağı mevkisinde bulunan ormanlık alanda 22 Ekim Cuma günü çıkan orman yangınına ekipler, sarp arazi nedeniyle karadan 2 kilometrelik hortum çekerek müdahalede bulundu.
Kayın ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek verdi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.