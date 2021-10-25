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Funda Arar Osmaniye’de "Cumhuriyet" konseri verecek

İHA

Funda Arar Osmaniye’de "Cumhuriyet" konseri verecek

Osmaniye'de ünlü sanatçı Funda Arar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında konser verecek.
Osmaniye Belediyesi öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konser, 28 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da Masal Park yanı fuar alanında gerçekleşecek.
Belediye Başkanı Kadir Kara, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla değerli sanatçımız Funda Arar’ın vereceği konserde, Cumhuriyetimizin kuruluş coşkusunu ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutlamak için tüm halkımızı etkinliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

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