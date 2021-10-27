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Osmaniye’de özel harekat destekli narkotik operasyonu Operasyonda 1’i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Osmaniye’de özel harekat destekli narkotik operasyonu Operasyonda 1’i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye’de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik özel harekat destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen 20 ayrı adrese 150 personelin katılımıyla yapılan baskında 1’i kadın olmak üzere toplamda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.S., D.M.E., S.S., M.A., A.P., İ.D., M.D., M.T., M.Y., Y.B., T.D., H.G., H.K., S.D.E. ve M.M.Ş. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 adet sentetik ecza hapı, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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