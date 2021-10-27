Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı köyü Bilallı mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 5 arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri karadan, 1 yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.