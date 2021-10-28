Polis vatandaşları hırsızlığa karşı uyardı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları evden hırsızlık olaylarına karşı uyararak bilgilendirme broşürü dağıttı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı. Evden hırsızlık olaylarına karşı dikkat edilecek hususların içerdiği bilgilendirici broşürleri de vatandaşlara dağıtan ekipler, yaşanabilecek olumsuz bir durumda 112 Acil Komuta Merkezi’ni arayarak yardım istemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerince evden hırsızlık olaylarına karşılık yapılan bilgilendirmeler içerisinde, “Bina girişlerine kamera ve sensörlü ışık sistemleri yerleştirilerek güvenlik standartlarımızı yükseltmeliyiz. Giriş veya zemin katta oturuyorsak pencerelerinize demir parmaklık yaptırmalısınız. Alarm sistemi taktırmalısınız. Tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişileri (satıcı, falcı ve dilenci) evinize, apartmanınıza ya da iş yerinize almamalısınız. Şüpheli durumlarda vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildiriniz. Binalarınızın içinde ve çevresinde gördüğünüz ama tanımadığınız kimselere kim olduklarını, kime geldiklerini sormalısınız. Binalarımızın eklenti olarak yapılan kısımları, doğalgaz ve su tahliye boruları ile pencere ve balkon demirlerinin tırmanmayı kolaylaştıracak tarzda olmamasına dikkat etmelisiniz. Zilinizi çalanın kim olduğunu sorgulamadan iç ve dış kapılarınızı açmamalısınız. Aldığınız tedbirlere rağmen hırsızlık olayı meydana gelmiş ise en kısa sürede 112 hattını arayarak bilgi vermelisiniz ve delillerin yok olmaması için hiçbir şeye dokunmadan polis ekiplerinin gelmesini beklemelisiniz” konuları yer aldı.

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