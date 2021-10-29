Osmaniye’de "Kitapların Kardeşliği" projesi başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de "Kitapların Kardeşliği" projesi başlıyor

İHA

Osmaniye’de "Kitapların Kardeşliği" projesi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Osmaniye’de hayata geçirilecek olan "Kitapların Kardeşliği" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilecek olan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Osmaniye’de hayata geçirilecek olan "Kitapların Kardeşliği" projesinin tanıtım toplantısı Vali Erdinç Yılmaz'ın eşi Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Osmaniye TOBB Fen Lisesinde gerçekleştirilen toplantıya Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın eşi Fatma Albak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Ahmet Kavun, Kadir Çözeli ve Bekir Altuğ Aslan katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun, "Bilindiği üzere okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerine almıştır. Bizler de 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında ilimizde hayata geçireceğimiz 'Kitapların Kardeşliği' projemiz ile hayırseverlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle birlikte el ele vererek 448 okulumuzda 139 bin 82 öğrencimize okuma kültürünü kazandırmak, her birini sorgulayan, araştıran, bilgi üreten, analitik düşünen bireyler olarak yetiştirmek gayretinde olacağız" dedi.
Dr. Öğretim Üyesi Şenay Yılmaz ise, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığıyla yapılan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında ilimizde hayata geçirilen 'Kitapların Kardeşliği' projesinin başlatılmasında görev aldığımız için mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, eğitimin kalbi kitaplardır. Bizler de bugüne öğretmenlerimiz ve kitaplar sayesinde geldik. Bu nedenle bu projenin, öğrencilerimize kültür anlamında, eğitim anlamında çok şey katacağını düşünüyorum. Hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve yerel kurumlarla birlikte yürütülecek bu projenin ilimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu projeyi ilçelerimizde de yürüteceğiz. Bu projede görev alan tüm arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’ye 12 uzman hekim kadrosu tahsis edildi
YEREL HABERLER Osmaniye’ye 12 uzman hekim kadrosu tahsis edildi
Polis vatandaşları hırsızlığa karşı uyardı
YEREL HABERLER Polis vatandaşları hırsızlığa karşı uyardı
Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ...
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye’de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Osmaniye´de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye´de uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı
Osmaniye’de özel harekat destekli narkotik operasyonu Operasyonda 1’i kadın 15 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de özel harekat destekli narkotik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.