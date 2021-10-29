Osmaniye’ye 12 uzman hekim kadrosu tahsis edildi

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 101. dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasında yayınlanan münhal kadrolarda Osmaniye’ye 12 uzman hekim kadrosu tahsis edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Osmaniye Devlet Hastanesine; 1 acil tıp uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 kalp damar cerrahisi uzmanı, 1 kulak burun boğaz uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, Kadirli Devlet Hastanesine; 1 acil tıp uzmanı, 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı, Düziçi Devlet Hastanesine; 1 göz hastalıkları uzmanı ve 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kadrosu tahsis edilmiştir. 3 Kasım 2021 tarihinde kuraya esas yerleştirme işlemleri yapılacak olup, yerleştirme işlemi sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra ilimizde göreve başlayacaklardır. İlimizde yeni göreve başlayacak uzman hekimlerimize başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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