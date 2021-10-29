Kadirli'deki 'Cumhuriyet' kutlamalarında Manuş Baba konseri

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)-OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 98´inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sanatçı Manuş Baba konser verdi.

Öğretmenevi önündeki meydanda düzenlenen konserde konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, `´Cumhuriyet Bayramımızın 98´inci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Birbirinden ünlü sanatçılarımızı Kadirli halkıyla buluşturmaya devam edeceğiz´´ dedi.

Halk konserine gelen binlerce vatandaş, Manuş Baba´nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Manuş Baba´ya dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-10-29 22:43:20



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