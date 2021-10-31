TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Fatsa Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Osmaniyespor FK, evinde Fatsa Belediyespor’a 21 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Batuhan Bayar xx, Erol Ernek xx, Enes Berk Güçlü xx
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal xx, Ahmet Ayhan xx (Ali Mevran Ablak dk. 80 ?), Sinan Altınel xx, Mehmet Sefa Etöz xxx, Yavuz Koç xx, Ali Sinan Gayla xxx (Mehmet Fatih Ayık dk. 73 xx), Bora Taşdemir xx, Yağız Rüştü Aktaş xx (Muhammet Mustafa Gundak dk. 46 xx), Mehmet Tolunay Gül xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 46 xx), Onur Kızıltaş xx, Umut Koray Öz x (Burak Kara dk. 69 xx)
Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu xx, Ekrem Çalışanlar x (Yiğit Köse dk. 42 xx), Enver Yıldız xx, Emrah Günaydın xx, Mustafa Değirmenci xx (Mehmet Seçme dk. 80 X), Ahmet Baykal xxx (Ozan Can Dursun dk. 80 x), Oğuzhan Birben xxx, Ömer Memiş xx, Ramazan Üzer xx, Muhammed Burak Çelik xx, Tahir Kurtuluş x (Erşan Yaşa dk. 36 xx)
Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 62) (Osmaniyespor FK), Ahmet Baykal (dk. 8 pen.), Muhammed Burak Çelik (dk. 90 pen.) (Fatsa Belediyespor)
Sarı Kartlar: Bora Taşdemir (Osmaniyespor FK), Ahmet Baykal, Yiğit Köse, Erşan Yaşa, Ömürcan Çavuşoğlu, Muhammed Burak Çelik, Oğuzhan Birben (Fatsa Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.