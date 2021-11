Daha önce 5'er kez girdikleri ehliyet sınavında, kopya düzeneği ile yakalandılar

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, daha önce 5´er kez girdikleri ancak kazamadıkları motorlu taşıtlar sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye çalışan U.S. (27) ile A.K. (43) yakalandı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki E-Sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark eden görevliler, polise ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S. ve A.K.'nin üzerinde arama yaptı. Arama özel olarak dikilmiş kıyafetlerinin içerisinden, 2 cep telefonu, kulaklık, kameralı elektronik düzenek ele geçirildi. Ses ve görüntülü düzeneği ile kopya çekmeye teşebbüs eden ve daha önce 5'er kez girdikleri sınavda başarısız oldukları belirtilen U.S. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin üzerine özel olarak yerleştirdiği düzenekte yer alan cep telefonu kamerasıyla görüntülü olarak bağlantı kurduğu kişilere sınav kağıdını gösterdiği, diğer kişilerin de soruları okuyup, cevaplarını kulaklıkla bildirdiği anlaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-11-01 14:59:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.