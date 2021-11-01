Ehliyet sınavında kamera ve kulaklıkla yakalandı

Osmaniye'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneği ile giren ve bu kişiye yardım eden şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye teşebbüs eden 2 şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların U.S. ile A.K. olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında 2 adet cep telefonu, 1 adet kopya aparatı, 1 adet kameralı elektronik düzenek ile bir adet kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edilecek.

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