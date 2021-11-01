Geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde şantiyede taşıma yaparken geri manevra yapan vincin altında kalan inşaat bekçisi Mehmet Tuğra (58), hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesi´ndeki bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. İnşaatın üst katlarına vinçle malzeme taşıyan N.A., geri manevra yaparken bekçisi Mehmet Tuğra´ya çarptı. Vincin altında kalan Tuğra için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vincin altından çıkarılan Tuğra´nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Mehmet Tuğra´nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kadirli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, vinç sürücüsü N.A.´yı gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2021-11-01 16:50:41
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