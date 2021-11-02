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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de kayıp 2 kardeş bulundu, 1’i aranıyor

İHA

Osmaniye’de kayıp 2 kardeş bulundu, 1’i aranıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olan 3 kardeşten 2'si bulundu birini arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeniceharuniye Mahallesi Çirişli Yazı mevkiinde ailesiyle birlikte yaşayan Kader İdin Çam (19) Birsen İdin (17) ve Fatih İdin (12) isimli kardeşler iddiaya göre dün akşam saatlerinde evde çıkan bir tartışmadan dolayı evden çıkarak bir daha da geri dönmedi. Gece saatlerinde yakınları tarafından aranan çocuklar bulunamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi yakınları ve polis tarafından her tarafta aranan çocuklardan Kader İdin Çam ve Birsen İdin bugün akşam saatlerinde yaşadıkları mahallenin yakınında bir markete geldiği sırada vatandaşların görüp tanımaları üzerine polise haber verilerek bulundu. İki kız kardeş diğer kayıp kardeşleri Fatih İdin’in mahalle yakınında bir arazide olduğunu söyledi. Kardeşlerin yer göstermeleri ile bölgede polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada şu ana kadar Fatih İdin’in izine rastlanmadı. Bulunan iki kız kardeş önce sağlık kontrolüne ardından da işlemleri için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Kız kardeşlerden Kader İdin Çam’ın evli olduğu öğrenildi. Fatih İdin’i arama çalışması sürüyor

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