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Kayalıklarda mahsur kalan koyunu kurtarıp sırtında taşıdı Osmaniye’de kayalıklarda ayağından asılı kalan koyunu fark eden avcı, kayalıkların arasından aşağıya inerek ölmekten kurtardığı koyunu sahibine teslim etti

İHA

Kayalıklarda mahsur kalan koyunu kurtarıp sırtında taşıdı Osmaniye’de kayalıklarda ayağından asılı kalan koyunu fark eden avcı, kayalıkların arasından aşağıya inerek ölmekten kurtardığı koyunu sahibine teslim etti

Osmaniye’de kayalıklarda ayağından asılı kalan koyunu fark eden avcı, tereddüt etmeden kayalıkların arasından aşağıya inerek koyuna ulaştı. Koyunu sıkıştığı yerden çıkaran avcı, daha sonra sırtında taşıyarak güvenli alana çıkardığı koyunu sahibine teslim etti.
Toprakkale ilçesi Türkmen beldesinde bulunan Kürek Kalesi civarında 31 Ekim tarihinde avlanmaya çıkan Enver Loş, kayalık kısımlarda dolaştığı sırada bir koyun fark etti. Dikkatli baktığında koyunun arka ayağından kayalıklara sıkıştığını gören Loş, tereddüt etmeden koyunun bulunduğu alana indi. Kayalıkların arasında sıkışan koyunu kurtaran Enver Loş, koyunun yürüyemediğini fark etti. Koyunu sırtına alan Loş, kayalıkların arasından düzlük alana kadar zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra koyunun sahibine ulaşan Enver Loş, koyunu sahibine teslim etti. Koyunu teslim alan Habib Yılmaz, ayağından yaralanan koyuna tedavi uyguladı. Birkaç gün içerisinde sağlığına kavuşan koyun tekrardan dağlık alanda yaylıma gitmeye başladı.
Yaralanan koyunun sahibi Habib Yılmaz, “Toprakkale ilçesi Türkmen beldesinde hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanları sabah yaylıma salıyoruz. Akşam döndüklerinde de sayıyoruz. O akşam saymadığımız için bir koyunumuz kaybolmuş. Sonraki gün bir arkadaş dağda koyun bulunduğunu söyledi. Arkadaş sırtında taşımış koyunu. Bize de haber geldi. Bizde gittik arkadaştan koyunu laldık. Eve getirdik, tedavisini yaptık. Tekrardan dağlarda yayılmaya başladı” diye konuştu.

“Koyunu omzuma aldım, zorluklar içerisinde de olsa çıkarttım”
Kayaklara ayağı sıkışan koyunu sırtında taşıyan Enver Loş, “31 Ekim’de ava çıktım. Türkmen beldesi Kürek Kalesi civarında avlanma esnasında kayalıklarda dolaşırken bir koyunun askıda kaldığını gördüm. Kayalıklara tırmandım koyuna ulaştım. Koyunu çıkarırken zorlanacağımı düşündüm. Koyunu omzuma aldım, zorluklar içerisinde de olsa koyunu düzlük alana çıkarttım. Sahibine ulaştım. Tekrardan gittik koyunu aldık. Tedavisi yapıldı. Koyun sağlığına kavuştu. Emeğimiz boşa çıkmadı, insanlık görevimizi yapmış olduk. Koyunu gördüğümde ben oraya inmekte çok zorlandım. Bir de koyunu nasıl çıkartacağımı düşündüm. Koyunla beraber hiç çıkamam dedim kendime. Sonuçta o da bir can olduğu için vicdanım el vermedi. Koyunu omuzladım, silahımı da elime aldım yavaş yavaş çıktım. Biraz zor oldu. Ciğerim patlayacak gibi oldu. O şekilde koyunu sağ salim çıkarttım" dedi.

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