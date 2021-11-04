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Osmaniye’de “İnternetin Bilinçli Kullanımı” semineri Dinç: "İnternette bir işlem yapmadan, herhangi bir paylaşımda bulunmadan önce bir kere daha düşünmeliyiz"

İHA

Osmaniye’de “İnternetin Bilinçli Kullanımı” semineri Dinç: "İnternette bir işlem yapmadan, herhangi bir paylaşımda bulunmadan önce bir kere daha düşünmeliyiz"

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğüne bağlı BT İl Koordinatörlüğünce “İnternetin Bilinçli Kullanımı” başlıklı seminer düzenlendi. Seminerde yaklaşık 40 öğretmene interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması konusunda bilgiler verildi.
Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Şule Kaya öncülüğünde gerçekleşen seminerde BT İl Koordinatörü Hüseyin Selami Kaya ve Bilişimle Üretim İl Temsilcisi ve FATİH Eğitmeni Öznur Gökşen Dinç, öğretmenlere interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması konusunda bilgiler verdi. Yaklaşık 40 öğretmenin katıldığı “İnternetin Bilinçli Kullanımı” başlıklı seminerde Fatih Eğitmeni Öznur Gökşen Dinç, öğretmenlerin sınıf içerisinde öğrencilerin test ve soru çözmesini kolaylaştıran, soruları çözerken eğlendiren bir kare kod uygulaması olduğunu belirterek uygulamanın örneğini anlattı. FATİH Eğitmeni Öznur Gökşen Dinç seminerin devamında “İnternetin Bilinçli Kullanımı” konusunda bir sunum yaptı. Dinç, internetin kitlesel bir iletişim aracı, elektronik bir sistem, kültürel bir olgu ve bilginin odağı olduğundan bahsederek Dijital 2021 Ocak ayı raporunun rakamlarını paylaştı.
İnternet kullanımıyla ilgili bilgiler aktaran Dinç, “Dünyadaki internet kullanıcı sayısı dünya nüfusunun yüzde 59.5 yani 4,66 milyar ve dünyadaki insanlar günlük ortalama 6 saat 54 dakika internette zaman geçirirken ülkemizde ise günlük ortalama süre 7 saat 57 dakika. Bu da bize internette geçirdiğimiz sürenin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sosyal medya aktif kullanıcı sayısında dünyada 4.2 milyar kişi ile günlük 2 saat 25 dakika iken ülkemizde nüfusun yüzde 70.8’i yani günlük 2 saat 57 dakika ile yaklaşık 3 saattir. İnternette bilerek veya bilmeyerek yaptığımız her işlem bizim sanal dünyada bıraktığımız dijital ayak izlerimizdir. Bu izleri silmek oldukça zordur. Bu sebeple internette bir işlem yapmadan, herhangi bir paylaşımda bulunmadan önce bir kere daha düşünmeliyiz. İnternette ve sosyal ağlarda size zarar vermek isteyebilecek insanların da var olabileceğini düşünerek kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Konum bilgisi, adres ve diğer iletişim bilgilerinizi verirken dikkatli olunuz. Geçerli bir sertifikaya ve https bağlantısına sahip olduğunu bildiğiniz güvenli sitelerden işlem yapınız. Başka bir internet sayfası üzerinden, arama motoru ya da eposta ile gelen linkleri kaynağından emin olmadıkça açmayınız. Kafe ve alışveriş merkezleri gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kendi cihazlarınızla işlemler yapınız. İnternetten yaptığınız ödemelerde sanal kredi kartı veya sanal limit oluşturarak şifre girişlerinde sanal klavye kullanınız. Tahmin edilmesi güç şifreler belirleyiniz ve bu şifreleri belirli periyotlarla mutlaka değiştiriniz. Lisanssız yazılımlar kullanmayınız, işletim sisteminizi güncel tutunuz ve antivirüs yazılımlar kullanınız. Dışarıdan veya internetten bilgisayarınıza yüklediğiniz dosyaları virüs ve casus yazılım taramalarından geçiriniz. Telefon veya internetten sosyal ağlar aracılığı ile “hediye çeki kazandınız”, “para isteği” gibi tuzaklara düşmeyiniz. Hatta bu istek arkadaşınızdan veya polisten gelmiş olsa bile arkadaşınızın hesabı büyük bir ihtimalle ele geçirilmiş veya kendini polis gibi göstermeye çalışan kişiler sizi tuzağına düşürmeye çalışıyor demektir. Böylesi bir durumda savcılık ve polis kanallarını kullanınız” diye konuştu.
Seminer eğitimcilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.

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