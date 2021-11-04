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Üzerinden otomobil geçen yavru kaplumbağa tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı

DHA

Üzerinden otomobil geçen yavru kaplumbağa tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de otomobilin üzerinden geçtiği, kabuğunda ciddi kırıklar oluşan yavru kaplumbağa, 3 aylık tedavinin ardından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Esenevler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde üzerinden otomobil geçen yavru kaplumbağa yaralandı. Durumu fark eden sürücü, kaplumbağayı alıp Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü. HAYTAP Gönüllü Hekimleri Ali Laçinbala ve Ali Nuri Yiğit´in 3 ay süren tedavilerinin sonunda yaraları kaynayan ve büyüme gelişme görülen kaplumbağa, Yeniköy Kuş Cenneti Havzası'na otomobillerin giremediği bir alana götürülerek bırakıldı.
Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, "Kliniğimize geldiğinde kabuğu birçok yerinden kırılmış ve kanlar içerisindeydi. Özel bir kemik malzemesi ile kırık kabuk odaklarını karşılıklı olarak sabitledik. Yoğun bakım kabininde bakıp beslediğimiz kaplumbağamız ilk 15 gün hiç hareket edemedi. 3 ayın sonunda taburcu edilecek hale geldi" dedi.
3 AYLIK TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ
HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise, "Çok sık rastlanan bir durum değil, yabani bir hayvan ve kaplumbağa, kabuk kırıkları özel malzemelerle tedavi edilebiliyor. Bundan dolayı hemen o malzemelerin de tedarikine giriştik. 3 ayın sonunda artık taburcu edilecek düzeye geldi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-11-04 15:25:26

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