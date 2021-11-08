Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

DHA

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü


Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Türkdal (31), hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, O.S. yönetimindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Türkdal metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkdal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü O.S.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2021-11-08 01:05:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: ...
"Şehitler diyarı" Osmaniye’den İyi Partili Türkkan'a tepki Kaplan: "Küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi sayıyor esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz"
YEREL HABERLER "Şehitler diyarı" Osmaniye’den İyi Partili Türkkan'a ...
MHP'li Öztürk: "15 Temmuz gecesi 'Seçilmiş hükümetin yanındayız' açıklamamızı geri çekmemizi istediler" Öztürk, MHP'nin Osmaniye'deki "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programına katıldı "Cumhur İttifakı pazarlıklar sonucu kurulmuş bir ittifak değil" "Sahada son haçlı seferlerine karşı kurulmuş milletin kurduğu bir ittifaktır"
YEREL HABERLER MHP'li Öztürk: "15 Temmuz gecesi 'Seçilmiş hükümetin ...
Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Gelen koku üzerine eve girilince yaşlı adamın cansız ...
Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Osmaniye’de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü
Polis memuru, arazi kavgasında emekli polisi tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Polis memuru, arazi kavgasında emekli polisi ...
Vali Yılmaz: “Osmaniye’de vaka sayıları yüksek seyrediyor” Osmaniye’de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: “Osmaniye’de vaka sayıları yüksek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.