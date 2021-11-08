Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kazım Türkdal (31), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Türkdal idaresindeki 80 ADA 143 plakalı motosiklet, O.S. yönetimindeki 01 V 5366 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Türkdal metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkdal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü O.S.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2021-11-08 01:05:35



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