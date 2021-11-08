Kazada şehit olan polis memurunun memleketinde yas

Hatay’ın Hassa ilçesinde polis uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan yakınlarına şehit olduğu haberi verildi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı üzerindeki polis uygulama noktasında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan uygulama noktasındaki görevli polis memuru Davut Kaplan’a (51) otomobil çarptı. Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Davut Kaplan’ın şehit olduğu haberi, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki kardeşlerine ve akrabalarına yetkililerce verildi. Şehit polisin babaevine Türk bayrağı asılarak, sokağa taziye çadırı kuruldu.

2013 yılında babası, geçtiğimiz yıl da annesi vefat eden şehit polis memuru Davut Kaplan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Kaplan’ın cenazesi, 9 Kasım Salı günü Kadirli ilçesinde toprağa verilecek.

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