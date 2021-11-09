Osmaniye’de asayiş operasyonları Gözaltına alınan 147 şahıstan 3’ü tutuklandı

Osmaniye’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirilirken gözaltına alınan 147 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla 17 Kasım tarihleri arasında çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 147 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yer ve araç aramalarında 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 11 adet şarjör, 51 adet 9 mm tabanca fişeği, 13 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet motosiklet, 37,45 gram esrar ile 12,26 gram metamfetamin ele geçirildi.

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