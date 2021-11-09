Virajı alamayan kamyon uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır, 3 yaralı



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi yaralandı. Aynı virajda 8 Mart'ta da Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2´si ağır 32 kişi yaralanmıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Söğütlüdere köyü Kaleler mevkisinde meydana geldi. Halit Gökçek, girdiği virajda yönetimindeki 06 HK 879 plakalı kamyonun kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyon, bir evin yanındaki ağaçlara çarpıp durdu. Kamyon şoförü Halit Gökçek ile yanındaki Ali Albak ve Hasan El yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gökçek'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ÖLÜM VİRAJI

Bu arada, kamyonun çarptığı ağaçların yanında bulunan evin sahibi Mukadder Hatunoğlu, kazanın gerçekleştiği virajın bölge halkı tarafından 'ölüm virajı' olarak nitelendirildiğini söyledi. Hatunoğlu, "Bu yolda her ay bir kaza oluyor. Bugün de kamyon evimize kadar geldi. Ağaçlar olmasaydı evimi de alıp gidecekti. Bu virajda düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, aynı virajda 8 Mart'ta Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen geziden dönen otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2´si ağır 32 kişi yaralanmıştı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-11-09 13:03:13



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