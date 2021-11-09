Trafik kazasında şehit olan polis Osmaniye’de toprağa verildi Şehit polis memuru için yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcı Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş'da katıldı

Hatay’ın Hassa ilçesinde polis uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı üzerindeki polis uygulama noktasında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan uygulama noktasındaki görevli polis memuru Davut Kaplan’a (51) otomobil çarptı. Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. şehit polis memuru Davut Kaplan için ilk tören bugün görev yeri Hatay’da yapıldı. Şehidin cenazesi uğurlama töreni için bu sabah Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan törene, şehidin ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile kent protokolü katıldı. Daha sonra Kaplan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine uğurlandı. Şehit Polis memuru Davut Kaplan için Kadirli ilçesinde tören, Şehit Orhan Gök mahallesi Nato yolu üzeri İmam Hatip Camiinde yapıldı.

Kılınan ikindi namazının ardından cami yanında kurulan tören alanında şehidin cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra şehidin cenazesi omuzlara alınarak Kadirli Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon şehitliğinde toprağa verildi. 2013 yılında babası, geçtiğimiz yıl da annesi vefat eden şehit polis memuru Davut Kaplan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Törene şehidin ailesi ve yakınları İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, protokol üyeleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

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