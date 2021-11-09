Şehit polis, memleketine uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Hatay´ın Hassa ilçesinde görevli olduğu kontrol noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Davut Kaplan (51) için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tören düzenlendi. Baba evinde alınan helalliğin ardından şehit Kaplan'ın cezazesi İmam Hatip Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin eşi Gülcan Kaplan (42), oğulları Yunus (21), Emre (21), Ömer Kaplan (4), İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN
2021-11-09 16:37:34
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