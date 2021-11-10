TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - İnegölspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kahramanmaraşspor sahası bakımda olması nedeniyle Osmaniye’de oynadığı 12. hafta maçında rakibi İnegölspor’a penaltı golü ile 10 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Burak Olcar xx, Hüseyin Can xx, Mehmet Kuru xx

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar xx, Deniz Solmaz xx, Birkan Öksüz xx, İshak Doğan xx (Ebubekir Berke Tambay dk. 69 xx), Enis Durak xx (Mustafa Sol dk. 80 xx), Mustafa Öztürk x (Ali Rıza Kılıç dk. 46 xx), Mert Çakar xx (Halil İbrahim Esen dk. 46 xx), Alican Karadağ xx, Yakup Ramazan Zorlu xx, Özcan Atalay x (Anıl Çıracı dk. 46 xx),Sefa Saz xx

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Türker Toptaş xx, İbrahim Sürgülü xxx, Serkan Sözmen xx, Samet Cantürk xx, Furkan Mızrak xx (Hakkı Şimşek dk. 85 xx), Mustafa Kayabaşı xx (Hamza Türkmen dk. 85 xx), Emir Özsoy xx (Furkan Özyapı dk. 90 ?), Selimcan Temel xx, Aykut Uluç xx (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 74 xx), Ömer Faruk Ermeç xx

Gol: İbrahim Sürgülü (dk. 24 pen.) (İnegölspor)

Sarı Kartlar: Yakup Ramazan Zorlu, Mert Çakar, Birkan Öksüz, Ali Rıza Kılıç (Kahramanmaraşspor), Furkan Mızrak, Ömer Faruk Ermeç, Gökhan Siverek (İnegölspor)

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