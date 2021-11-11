Osmaniye’de yanan ormanlık alanda fidanlar toprakla buluştu Akyar Köyü’nde çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programı kapsamında 3 bin fidan dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de yanan ormanlık alanda fidanlar toprakla buluştu Akyar Köyü’nde çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programı kapsamında 3 bin fidan dikildi

İHA

Osmaniye’de yanan ormanlık alanda fidanlar toprakla buluştu Akyar Köyü’nde çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programı kapsamında 3 bin fidan dikildi

Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyünde çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programı kapsamında 3 bin fidan toprakla buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam eden törenin sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı. 15 Temmuz 2021 tarihinde merkeze bağlı Akyar köyü civarında yerleşkeye yakın noktada çıkan orman yangınında küle dönen 15 hektarlık alanda 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programı çerçevesinde fıstıkçamı, defne, keçiboynuzu, kızılçam ve servi olmak üzere toplamada 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Dikilen bir ağacın dahi nefes olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Artık biz şunu çok iyi biliyoruz ki bir ağaç nefes olmakta ve bizlerin daha rahat daha kaliteli yaşayabilmesi için hepimizin bildiği bir şeydir. Bunu da yapmak için bugün bizler için önemli bir fırsat sunulmaktadır. Biliyorsunuz 2019 yılından itibaren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. 2019 yılından bu yana ülkemizin 81 vilayetinde ağaçlandırma günü kutlanmakta ve ağaçlar dikilmektedir. Bu yaz döneminde ciğerlerimiz yandı. Ülkemizin birçok ilinde ormanlarımız yandı. Bu iler arasında Osmaniye’mizde bulunuyor. Biz inşallah en kısa sürede yanan bütün alanlarımızı ağaçla buluşturacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - İnegölspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - İnegölspor: 1
Mukaddes öğretmen, projesiyle matematik dersini sevdirdi Ortaokul yıllarında matematik dersini sevmeyen matematik öğretmeni Mukaddes Karip, öğrencilerinin de aynı durumdan muzdarip olmaması adına “Cebimde Matematik” projesini geliştirdi
YEREL HABERLER Mukaddes öğretmen, projesiyle matematik dersini ...
Şehit polis, memleketine uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Şehit polis, memleketine uğurlandı (2)
Trafik kazasında şehit olan polis Osmaniye’de toprağa verildi Şehit polis memuru için yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcı Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş'da katıldı
YEREL HABERLER Trafik kazasında şehit olan polis Osmaniye’de toprağa ...
Virajı alamayan kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Yaralı kartal tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kartal tedavi altına alındı
Virajı alamayan kamyon uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan kamyon uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır, ...
Patlıcanla kamufle edilen uyuşturucuyu 'Pars' buldu Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu minibüsünde yapılan aramada patlıcan çuvalı içerisinde 11 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Patlıcanla kamufle edilen uyuşturucuyu 'Pars' ...
Osmaniye’de kaçak deterjan operasyonu
YEREL HABERLER Osmaniye’de kaçak deterjan operasyonu
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Osmaniye’de asayiş operasyonları Gözaltına alınan 147 şahıstan 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de asayiş operasyonları Gözaltına alınan 147 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.