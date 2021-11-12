Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 gün önce uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza KadirliKaratepe köyü yolu üzeri Söğütlüdere köyü civarında meydana geldi. Halit Gökçek idaresindeki 06 HK 879 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası kamyon şoförü Halit Gökçek ve kamyonda bulunan Ali Albak ile Hasan El adlı kişiler yaralandı. Kamyonda sıkışan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak olay yerinde bekleyen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Hastanede tedavisi süren yaralılardan kamyon şoförü Halit Gökçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

35 yaşındaki kamyon şoförü Halit Gökçek’in evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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