Lise öğrencisi korona virüse yenik düştü

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Osmaniye’de yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören lise öğrencisi Selma Gülce (17) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi 17 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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