Osmaniye’de orman yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.



İlçeye bağlı Söğütlügöl köyünde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.