TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Başkent Gözgözler Akademi FK: 2

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TFF 3. Lig 1. Grup’ta Osmaniyespor FK, konuk ettiği Başkent Gözgözler Akademi FK’ya 21 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Tunç Özdemir xx, Ömer Yasin Gezer xx, Kağan Yıldızlar xx

Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal x, Ahmet Ayhan xx, Sinan Altınel xx, Burak Kara x (Ahmet Taner Çukadar dk. 46 xx), Mehmet Sefa Etöz x (Muhammet Mustafa Gundak dk. 87 ?), Yavuz Koç xxx, Ali Sinan Gayla xx, Bora Taşdemir xx, Yağız Rüştü Aktaş xx (Hüseyin Sürmeneli dk. 87 ?), Mehmet Tolunay Gül xx (Ali Mevran Ablak dk. 77 xx), Onur Kızıltaş xx

Başkent Gözgözler Akademi FK: Barış Başkan xx, Emirhan Kaşcıoğlu xx, Çağrı Gülcü xxx, Alper Önal xx (Murat Yılmaz dk. 68 xx), İbrahim Serdar Aydın xx (Muhammed Aksoy dk. 83 ?), Halilcan Doğan xxx, Muhammed Şükrü Arslan xx, Hüseyin Yıldız xx, Hejar Tan xx, Berk Kal xx, Ömer Erel xx

Goller: Yavuz Koç (dk. 61) (Osmaniyespor FK), Halilcan Doğan (dk. 30), Çağrı Gülcü (dk. 56) (Başkent Gözgözler Akademi FK)

Sarı kartlar: Mehmet Tolunay Gül, Onur Kızıltaş, Bora Taşdemir, Yavuz Koç, Muhammet Mustafa Gundak (Osmaniyespor FK), İbrahim Serdar Aydın, Barış Başkan, Murat Yılmaz, Berk Kal, Muhammed Enes Aksoy (Başkent Gözgözler Akademi FK)

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