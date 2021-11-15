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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de 70 paket sahte deterjan ele geçirildi

İHA

Osmaniye’de 70 paket sahte deterjan ele geçirildi

Osmaniye’de polisin düzenlediği operasyonda 10 kilogramlık 70 paket sahte deterjan ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada kullanılması durumunda halk sağlığına olumsuz etki bırakacağı tespit edilen 10 kilogramlık 70 paket sahte deterjan ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında “marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunmasına” muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

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