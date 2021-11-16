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Vali Yılmaz vatandaşlara seslendi: “Haydi Osmaniye’m, korona virüsten kurtulalım” Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor

İHA

Vali Yılmaz vatandaşlara seslendi: “Haydi Osmaniye’m, korona virüsten kurtulalım” Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor

Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Son hafta açıklanan korona virüs haritasında vaka sayısında Osmaniye’nin en yüksek seyreden iller arasında olduğunu hatırlatan Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşlara seslenerek “Haydi Osmaniye’m tekrar o eski günlere dönelim, bir an evvel korona virüsten kurtulalım” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 2329 Ekim tarihleri arasında 100 binde 336,34 oranında açıklanan vaka sayısı 30 Ekim05 Kasım tarihleri arasında 100 binde 80,94 oranında artış göstererek 100 binde 417,28 oranında açıklandı. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de korona virüs denetimleri de hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri korona virüsle mücadele kapsamında esnaf denetimlerini sürdüren Vali Erdinç Yılmaz, vatandaşlara çağrıda bulundu. Osmaniye’de vaka sayılarının arttığını hatırlatan Yılmaz, “Haydi Osmaniye’m tekrar o eski günlere dönelim, bir an evvel korona virüsten kurtulalım. Kurtulan ilk il de Osmaniye olalım” dedi.
Osmaniye’de korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Maalesef en son açıklanan korona virüs tablosuna göre vaka sayısı en yüksek seyreden iller arasında yer aldık. Osmaniye olarak daha önce bir dönem yine böyle bir durum yaşadık ama kısa zamanda aşağılara çektik. İnşallah önümüzdeki günlerde Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte bunu tekrar en aşağılara çekip en iyi iller arasında yer alacağımıza inanıyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum ancak başarabilmemiz için hep birlikte mücadele etmeliyiz, kurallara tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını yaptırmaları ve aşı süreci tamamlamamış vatandaşlarımızın en kısa zamanda bu süreci tamamlamaları da bu mücadelede çok önemli. Haydi Osmaniye’m tekrar o eski günlere dönelim. Bir an evvel korona virüsten kurtulalım. Kurtulan ilk il de Osmaniye olalım” diye konuştu.

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