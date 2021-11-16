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Yangında evleri küle dönen aileler yeni evlerine kavuştu Osmaniye’de çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan ailelere yeni evleri teslim edildi

İHA

Yangında evleri küle dönen aileler yeni evlerine kavuştu Osmaniye’de çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan ailelere yeni evleri teslim edildi

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde başlayan orman yangınının 15 kilometrelik alana yayılmasıyla yaklaşık bin 500 hektar alanın küle döndüğü bölgede evleri tamamen yanarak küle dönen ailelere yeni evleri ise teslim edildi.
Merkeze bağlı Kazmaca köyü, Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Yangının ardından, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" de ilan edilen bölgede yaralar hızla sarılırken, felaketin arkasında bıraktığı yıkımlar arasında evleri tamamen yanarak küle dönen Ünal Babaoğlan, Bilal Torşahin ve Fazlı Torşahin ailelerinin de evleri kısa sürede yıkılarak yeni evlerin yapımına başlanılmıştı. Yaklaşık 2 ay gibi kısa sürede evleri yeni baştan yapılan Ünal Babaoğlan, Bilal Torşahin ve Fazlı Torşahin ailelerinin evleri teslim edildi. Aileleri ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz da yapımı tamamlanan evlerde incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı’dan bilgi aldı. Daha sonra ailelerle bir süre sohbet eden Yılmaz, yeni evlerine kavuşan ailelerin mutluluklarına ortak oldu.
Her daim vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Kazmaca köyünde yanan bir evimiz yaklaşık 2 ayda bitirildi ve teslim edildi. Karatepe köyümüzde tamamen yanan iki evimiz vardı. Evlerimiz yapıldı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden devletimizin imkânları ve hayırseverlerimizin destekleri ile evlerimiz tamamlandı. Allah felaketlerden, kazalardan hepimizi, milletimizi korusun. Yeter ki cana gelmesin, hepsi karşılanır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.
Vali Yılmaz’ın ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy da yer aldı.

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