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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

İHA

Okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Osmaniye’de uyuşturucu madde bağımlılığında etkin desteğin sağlanması ve sağlıklı genç nesillerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen konferansta okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele ve bağımlılık konuları anlatıldı.
Osmaniye’de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında konferans düzenlendi. Konferansa katılan okul müdürlerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı. Uyuşturucuyla mücadelede etkin desteğin sağlanması ve sağlıklı genç nesillerin yetiştirilmesinin hedeflendiği konferansta konuşan Vali Erdinç Yılmaz, bağımlılığın çocukları karanlığa sürüklediklerine şahit olduklarını söyledi.
Uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğuna değinen Vali Yılmaz, “Bağımlılıkla mücadele hepimizin mücadelesi, bu nedenle bu mücadeleyi elbirliği ile gönül birliğiyle sürdürmeliyiz. Bu mücadeleyi önemsemek zorundayız. Bağımlılığın çocuklarımızı nasıl bir karanlığa sürüklediğine hepimiz şahit oluyoruz. Bunu izlemekle kalırsak hiçbirimiz görevimizi yapmış olamayız. Buna seyirci kalamayız, o çocuklar bizim geleceğimiz, bu çocuklar ve gençler hepimizin çocukları. Bunun ağır ve yıkıcı etkilerini hissedemeyen olur mu sanmıyorum ama bunun çilesini çekmiş bir aile ile konuştuğunuzda o kadar hissediyorsunuz ki. Dolayısıyla bu mücadele çok önemli bir mücadele. Her birimiz bir şeyler yapabiliriz. Bütün kötü alışkanlıklarla alkol, sigara, uyuşturucu hepsiyle topyekûn mücadele etmeliyiz. Bu, toplumumuzu esir alan, geleceğimizi yıkan, aileleri perişan eden bir durum” diye konuştu.
Okullarda çocukların iyi takip edilmesi gerektiği ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Değerli okul müdürlerimiz, her müdürümüz okuluna sahip olmalı okulunda kontrolü elinde tutmalı. İl Emniyet Müdürümüze okul etrafında bütün önlemlerin alınması hususunda talimat verdim. Siz okul müdürlerimiz öğretmenlerimiz ve öğrenci velilerimizle birlikte bu mücadeleyi benimserseniz en iyi sonucu böyle alırız. Çocuklarımızı iyi takip etmeliyiz. Her bir sınıf öğretmeni sorumluluğu altındaki sınıfta çocuklarımızın bu tuzağa düşmemesi için takipte olmalı. Sıkıntısı olan çocuklarımızın sıkıntıları ile ilgilenelim. Sizin gideremeyeceğiniz sıkıntılar olursa Vali olarak ben elimden geleni yaparım, yapacağız da bu sorumluluğumuz. Ama siz önce okulunuzdaki öğrencileri iyi tanımalısınız çünkü bazen ailelerinden daha etkili olabilirsiniz. Öğrencilerimizle yakından ilgilenmeliyiz. Çocuklarımız öğretmenlerine sorunlarını anlatabilmeli, öğretmenlerimiz öğrencilerimizle diyalog kurmalı. Eğer çocuklarımızı okul yıllarında bağımlılıktan korumuş olursak ileride zaten korumuş oluruz. Sizlerden bu mücadeleye elinizden gelen katkıyı vermenizi bekliyorum” dedi.
Konferans soru cevap kısmının tamamlanmasının ardından sona erdi.

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