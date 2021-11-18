Osmaniye’de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de hırsızlık şüphelisi yakalandı

İHA

Osmaniye’de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ev, iş yeri ve bir kurumdan gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın U.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli şahıs saklandığı adreste polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından U.A. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.
Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda 35 bin 576 lira nakit para, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet bilgisayar çantası ile 1 adet flaş bellek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
Okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
YEREL HABERLER Okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Polis helikopteri ile özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak ...
Osmaniye’de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor Yeni yılın ilk gününde hayata geçecek olan parkomat uygulamasıyla birlikte gereksiz kaldırım işgalinin de önlenmesi hedeflendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor Yeni ...
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Yangında evleri küle dönen aileler yeni evlerine kavuştu Osmaniye’de çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan ailelere yeni evleri teslim edildi
YEREL HABERLER Yangında evleri küle dönen aileler yeni evlerine ...
Vali Yılmaz vatandaşlara seslendi: “Haydi Osmaniye’m, korona virüsten kurtulalım” Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Yılmaz vatandaşlara seslendi: “Haydi Osmaniye’m, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.