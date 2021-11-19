Bakan Pakdemirli Osmaniye'de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileri toplantısına katılmak üzere Osmaniye’ye geldi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere karayoluyla Osmaniye’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli daha sonra valilik makamına geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında Bakan Pakdemirli, cuma namazını kılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı kampüsünde bulunan Şehitler ve Gaziler Camisi’ne geçti.

Cuma namazı sonrası Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmesi beklenen Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra tarım ve orman sektör temsilcileriyle düzenlenecek olan toplantıya katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.