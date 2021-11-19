Bakan Pakdemirli: Türkiye´nin gıda stokları yeterli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: Türkiye´nin gıda stokları yeterli

DHA

Bakan Pakdemirli: Türkiye´nin gıda stokları yeterli


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye´nin gıda stoklarının yeterli olduğu söyledi.
Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Osmaniye´ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz, milletvekili İsmail Kaya, vali yardımcıları, bölge ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Ardından, Osmaniye Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, tarım ve orman sektör temsilcileriyle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye´nin gıda stoklarının yeterli olduğu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Türkiye´de kimse, sentetik olarak veya gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki arz problemi varmış gibi bir konu yapılmaya çalışıldı. Bugün itibarıyla Türk Şeker Fabrikaları, arzına devam etmekte, sektörümüzde arz fazlası var. Hatta bu arz fazlasının önemli bir kısmı da ihracat oluyor. Pandeminin başından beri Türkiye, güçlü üretim alt yapısı ve gıda sanayi perakende ve lojistik sektörleriyle hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonra da tüketicimize hiçbir problem yaşatmıyor olacağız. Elbette gıda fiyatlarıyla alakalı ciddi bir artış var. Bu artışın ana ve temel sebeplerinden bir tanesi, yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline çıkan fiyatlar var. Tüm dünyadaki gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış, dünyanın ana gündemine oturmuş durumda. Biz bununla ilgili olarak, ilgili gıda komitelerinden hem kısa, hem orta, hem de uzun vadeli tedbirlerin hepsini hükümetimiz içerisinde konuşuyoruz" dedi.
'TÜRKİYE HER KONUDA İDDİALI'
Bakan Pakdemirli, 2025 yıl içerisinde gıdaya ihtiyacın yüzde 60 oranında artacağını belirterek, konuşmasını söyle sürdürdü:
"Suya ihtiyaç ise yüzde 15 fazla artacak. Bunun anlamı şudur; daha verimli olmamız lazım. Yani suyu daha verimli kullanmamız lazım, daha verimli bir şekilde gıdayı da üretiyor olmamız lazım. Daha verimli tekniklerle, daha hızlı bir üretime doğru gidiyor olmamız lazım. Suyun yüzde 70´inden fazlasını kim kullanıyor, tarım kullanıyor. Yani bizler kullanıyoruz ama unutmamamız lazım, su stresi çeken bir ülkeyiz. Son 19 yılda 613 baraj yaptık. Belki bu rakam size bir şey ifade etmiyor olabilir ama 80 yılda yapılan yani 2002´ye kadar yapılan baraj sayısının tam 2,5 mislini biz yaptık. Bu depolamalar olmasaydı bugün gerçekten Türkiye çok ciddi kıtlık, çok ciddi gıda arzı riskiyle karı karşıya kalabilirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde, tam 72 tane baraj tamamlayıp, su ve sulama tesisleriyle alakalı bin tesis tamamladık, 41 milyar lira yatırım yaptık. 2021 DSİ bütçemiz 18 milyardı, 2022 bütçemiz 25 milyar liradır. Şunu ifade etmek istiyorum, Türkiye artık her alanda hep her şeyin birincisine imza atan bir ülke. Özellikle son 20 senede Türkiye, artık her konuda iddialı ve her konuda işin en iyisine, en yenisine ve en büyüğüne imza atan bir ülke oldu."DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-11-19 17:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli : “Türkiye’nin gıda stokları yeterli” Türkiye’de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" “Yem fiyatlarında da çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız” “2021 DSİ bütçemiz 18 milyardı. 2022 bütçemiz 25 milyar lira”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli : “Türkiye’nin gıda stokları ...
Bakan Pakdemirli Osmaniye'de
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Osmaniye'de
Kamyon otomobile çarptı, tonlarca narenciye yola savruldu Yolun kısa süreliğine ulaşıma kapatıldığı kazada kamyon ile otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Kamyon otomobile çarptı, tonlarca narenciye yola ...
3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
Osmaniye’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
YEREL HABERLER Okul müdürlerine uyuşturucuyla mücadele anlatıldı
Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Polis helikopteri ile özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak ...
Osmaniye’de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor Yeni yılın ilk gününde hayata geçecek olan parkomat uygulamasıyla birlikte gereksiz kaldırım işgalinin de önlenmesi hedeflendi
YEREL HABERLER Osmaniye’de 'parkomat uygulaması' hayata geçiyor Yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.