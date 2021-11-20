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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece arasında düşecek

İHA

Osmaniye’de hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece arasında düşecek

Aralıklarla sağanak yağışın etkili olduğu Osmaniye’de hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Hatay ve Gaziantep’te yerel aralıklarla sağanak yağış etkili olurken Mersin ve Adana’nın doğusunun akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 7 derece arasından azalacağı bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye’de 20, Mersin'de 22, Adana'da 22, Gaziantep'te 14, Hatay'da 17, Kilis’te 14 ve Kahramanmaraş'ta 15 derece olacak.

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