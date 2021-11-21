TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Kahramanmaraşspor: 0 - Adıyaman FK: 4

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TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Kahramanmaraşspor’un sahasının bakımda olması nedeniyle Osmaniye’de oynanan maçta rakibi Adıyaman FK’ya 40 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Batuhan Kolak xx, Emin Barlas xx, Abdülhamit Söyler xx

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar x, Özcan Atalay xx, Deniz Solmaz x, Ramazan Övüç xx, Enis Durak xx, Birkan Öksüz xx (Emre Bayram dk. 64 xx), Sefa Saz x, Halil İbrahim Esen x (Mert Çakar dk. 60 xx), Alican Karadağ x (Mustafa Sol dk. 60 xx), İshak Doğan xx, Anıl Çıracı xx

Adıyaman FK: Özal Keklik xx, Ahmet Kaan Ergün xxx, Cengizhan Akgün xxx (Taylan Özgün dk. 82 xx), Emin Altunay xx (Mert Arabacı dk. 89 ?), Evren Kilarci xx, Doğan Can Gölpek xx (Hakan Olkan dk. 89 ?), Osman Torun xx, Oğuzhan Öztürk xx (Kerem Çalışkan dk. 89 ?), Mustafa Çağlayan xx, Abdulkadir Kuzey xx (Muhammet Akpınar dk. 67 xxx), Ogün Özçiçek xx

Goller: Ahmet Kaan Ergün (dk. 38), Cengizhan Akgün (dk. 46 ve 57), Muhammet Akpınar (dk. 90+2) (Adıyaman FK)

Sarı Kartlar: Deniz Solmaz, Enis Durak (Kahramanmaraşspor), Doğan Can Gölpek (Adıyaman FK)

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