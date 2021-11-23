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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye kıyafet yardımı

İHA

Osmaniye’de ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye kıyafet yardımı

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan 15 bin parça kıyafet ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye ulaştırılmak üzere Kızılay Kulübü öğrencilerine düzenlenen programla teslim edildi.
Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından başlatılan iyilik hareketi kapsamında aralarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bulunduğu 25 okulda Kızılay Kulübü öğrencilerinin belirlediği 5 bin öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte öğrenciler için hazırlanan 15 bin parça bot, mont, kazak, pantolon gibi giyim ürünleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Kaynar tarafından Kızılay Kulübü öğrencilerine teslim edildi.
Kızılay Butiğinde düzenlenen programda Vali Erdinç Yılmaz’a bilgiler aktaran Türk Kızılay Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Durdu Mehmet Çelik, “İlimizdeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. İlkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu 25 okuldaki 5 bin öğrenciye bot, mont, kazak, pantolon gibi giyim ürünleri olmak üzere 15 bin parça kıyafet hazırlandı. Kızılay Kulübü üyesi öğrencilere okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere bu kıyafetleri teslim edeceğiz” diye konuştu.
Kızılay Kulübü öğrencilerine kıyafetleri teslim eden Vali Erdinç Yılmaz da, Kızılay’a ve destek olan hayırseverlere hayırlı hizmetleri için teşekkür etti.

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