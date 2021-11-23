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100 yıl sonra gelen İstiklal Madalyası İstiklal Savaşına katılıp gazi olan Er Ahmet Baltaş’a madalyasının verilmesi kararı Resmi Gazetede yayınlandı Madalya, gazi Ahmet Baltaş’ın 80 yaşındaki oğluna verilecek

İHA

Başta Çanakkale ve İstiklal Savaşı gibi birçok muharebelere katılan, Cankuyu Muharebesinde yaralanan ve gazi olan 1891 doğumlu Er Ahmet Baltaş'a İstiklal Madalyası verilmesi, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandı. İstiklal Madalyası, babası adına madalyayı almaya hak kazanan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Baltaş'a verilecek.

100 yıl sonra gelen İstiklal Madalyası İstiklal Savaşına katılıp gazi olan Er Ahmet Baltaş’a madalyasının verilmesi kararı Resmi Gazetede yayınlandı Madalya, gazi Ahmet Baltaş’ın 80 yaşındaki oğluna verilecek

Başta Çanakkale ve İstiklal Savaşı gibi birçok muharebelere katılan, Cankuyu Muharebesinde yaralanan ve gazi olan 1891 doğumlu Er Ahmet Baltaş'a İstiklal Madalyası verilmesi, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandı. İstiklal Madalyası, babası adına madalyayı almaya hak kazanan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Baltaş’a verilecek.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı 1891 doğumlu Ahmet Baltaş, 12 yıl askerlik yaptığı dönem içerisinde başta İstiklal Savaşı olmak üzere birçok cephede muharebeye katıldı. Cankuyu Muharebesine katılan Baltaş, burada bacağından vurularak gazi oldu. Askerliğinin bitmesinin ardından memleketine dönen Ahmet Baltaş evlenerek 12 çocuk sahibi oldu. Ahmet Baltaş 1981 yılında 90 yaşındayken hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Resmi Gazetede yayınlanan kararla Er Ahmet Baltaş’a İstiklal Madalyası verilmesi kararı alındı. 100 yıl aranın ardından babası adına İstiklal Madalyası'nı almaya hak kazanan er Ahmet Baltaş’ın büyük oğlu 80 yaşındaki Cafer Baltaş alınan bu kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, babasının kendilerine aktardığı askerlik anılarını ise gözyaşları içerisinde anlattı.
Babası Ahmet Baltaş’ın birçok savaşa katıldığını belirten Cafer Baltaş, “Babam Ahmet Baltaş 40 yıl önce vefat etti. Babama İstiklal Madalyası verilmesi Cumhurbaşkanımızın imzasından geçmiş Resmi Gazetede yayınlanmış. Çok mutlu olduk çok gurur duyduk. Babam çok savaşlara katılmış. Bacağından yaralanmış. Bir adada 6 ay esir kalmış. Sonra oradan kurtulmuş. Bu anılarını kendisi bize anlatırdı. Önce künyesini göndermişler. Annesi öldüğünü zannetmiş. Sonra babam bir gün çıkıp kendisi gelmiş. Kendisi bize bunları hep anlatırdı. Çok mutlu olduk bu madalya için Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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