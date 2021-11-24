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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

İHA

Osmaniye’de göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

Osmaniye’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.
24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Osmaniye Fen Lisesi öğrencileri tarafından ‘Ben Öğretmenim’ isimli şiirin okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ konulu video klip katılımcılara izletildi. Daha sonra göreve yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Törende Türk bayrağına ellerini koyan öğretmenler yeminlerini gerçekleştirdi.
Törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Çağ açıp çağ kapatan kutlu fethi gerçekleştiren Fatih de Türk milletinin karanlık gecesini aydınlatan Mustafa Kemal de kendi ışığıyla bilim dünyasına adını yazdıran Aziz Sancar da sizlerin eseridir. Kıymetli meslektaşlarım ülkemizin aklı hür, vicdanı hür, yüksek ahlak sahibi, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, bilim yolunda ilerleyen nesillere duyduğu ihtiyaç kadar bu nesillerin de sizlere ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir” dedi.
Öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Erdinç Yılmaz, “Hepimizin hayatında en etkili, en belirleyici olan siz kıymetli öğretmenlerimiz, hiçbirimiz ilkokulda okumayı öğreten öğretmenimizi, hayatımıza yön veren, hedef gösteren, bizleri bugünlere taşıyan öğretmenlerimizi asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Sizler devletimizin geleceği olan nesilleri yetiştiren, bugünleri belirleyen, geleceği kuran, aslında hayatın her aşamasının belirleyicisi siz kıymetli öğretmenlerimiz yaptığınız meslekle ne kadar gurur duysanız azdır” diye konuştu.
Emekli olan öğretmenler ile bu yıl görevi başında vefat eden öğretmenlerin yakınlarına hizmet şeref belgesinin protokol mensuplarınca takdim edilmesiyle program sona erdi.

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