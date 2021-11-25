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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yılmaz: "Kadına yönelik şiddet ile mücadele edeceğiz"

İHA

Vali Yılmaz: "Kadına yönelik şiddet ile mücadele edeceğiz"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olması sebebiyle değil tüm zamanlarda da her türlü haksızlık ve Kadına Yönelik Şiddet ile mücadele edeceğiz. Bu mücadele ile birlikte güzel yarınlarımız için umutlar biriktirmeye ihtiyacımız olan şu günlerde tüm vatandaşlarımızı "Kadına Yönelik Şiddete Hep Birlikte Dur!" demeye davet ediyorum" dedi.
Osmaniye Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kapsamında şiddete karşı farkındalık oluşturmak için konvoy oluşturuldu. ŞÖNİM önünden başlayan farkındalık konvoyu salı pazarında son buldu.
Vatandaşları ‘kadına şiddete dur’ demeye davet eden Vali Erdinç Yılmaz, “İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, hukuk ve toplumun tüm alanlarında fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanılması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir. Tek bir kadının dahi haksızlığa uğramadığı, güven içinde hayatını sürdürdüğü bir dünya oluşturmak amacıyla kadına önem veren ve nezaket gösteren hizmet anlayışının güçlendirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu haklı mücadelede görev ve sorumluluk üstlenmesi çok kıymetlidir. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık meselesinde, toplum olarak vicdani ve ahlaki bir adalet anlayışına ihtiyaç duymaktayız. Asıl gayemiz tek bir kadının dahi haksızlığa uğramadığı, güven içinde hayatını sürdürdüğü bir dünya oluşturmak. Bir insanlık suçu olan şiddetle ve özelinde değerlendirildiğinde kadına yönelen şiddetle, Osmaniye Valiliği olarak mücadele edeceğimizi ve tüm tarafların destekleriyle bu yolda emin ve kararlı adımlarla yürüyeceğimizi belirtmek isterim. Toplumun şekillenmesi üzerinde en önemli rollerden biri de hiç kuşkusuz ki aileye aittir. Aile yapısı kuvvetli olan toplumlar, adil ve güvenli toplum olma halini daha nitelikli şartlarda sürdürebilirler. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerekli olan sorumluluk, sevgi, saygı, sadakat, merhamet ve hoşgörü gibi temel aile bilincini oluşturan unsurların toplumumuzda köklü bir yer edinmesi büyük bir önem arz etmektedir. Erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, kadına yönelik şiddet ve benzeri, insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı mücadele edeceğimizi bildirmek isterim. Bu haklı mücadelede toplumuzda güven ortamının tesis edilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yürütülen koruyucu önleyici faaliyetlerimizi arttırmış olmakla birlikte kadına karşı şiddete sıfır tolerans fikrini savunmaktayız. Yalnızca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olması sebebiyle değil tüm zamanlarda da her türlü haksızlık ve kadına yönelik şiddet ile mücadele edeceğiz. Bu mücadele ile birlikte güzel yarınlarımız için umutlar biriktirmeye ihtiyacımız olan şu günlerde tüm vatandaşlarımızı "Kadına Yönelik Şiddete Hep Birlikte Dur!" demeye davet ediyorum" diye konuştu.
Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşmasının ardından program son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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