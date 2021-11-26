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Vali Yılmaz: “Korona vakaları Osmaniye'mizde yüksek seyrediyor” Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor

İHA

Vali Yılmaz: “Korona vakaları Osmaniye'mizde yüksek seyrediyor” Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor

Korona virüs vakalarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de denetimler devam ediyor. Vakaların son zamanlarda yüksek seyrettiğini belirten Vali Erdinç Yılmaz, salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çekerek vaka sayılarındaki artışın tedbirlerin gevşetilmesinden ve tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında, 30 Ekim5 Kasım tarihleri arasında 100 binde 417,28 oranında açıklanan vaka sayısı, 612 Kasım tarihleri arasında 100 binde 63,98 oranında artış göstererek 100 binde 481,26 oranında açıklandı.
Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de korona virüs denetimleri de hız kesmeden devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden beri korona virüsle mücadele kapsamında esnaf denetimlerini sürdüren Vali Erdinç Yılmaz, bugüne kadar korona virüse karşı başarılı bir sınav verdiklerini ancak son günlerde virüsün çok hızlı yayıldığını belirtti.
Korona virüsle mücadelede aşının önemli olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, “Korona virüs vakaları maalesef Osmaniye'mizde şu sıralar oldukça yüksek seyrediyor. Bu hepimizi çok üzüyor. Bugüne kadar çok iyi geldik, çok başarılı bir sınav verdik ama şu son günlerde maalesef çok yayılıyor. Biliyoruz ki bunun sebebi tedbirleri gevşetmekten, tedbirlere uymamaktan kaynaklanıyor. Maalesef can kayıplarımız artıyor, hastanelerimizde yoğun bakımlar artıyor. Dolayısıyla bir an evvel bu gidişe bir dur dememiz lazım. Hep beraber kurallara uyarsak, tedbirlere uyarsak ve aşılarımızı olursak bu işin üstesinden geleceğiz. Asla yılmamalıyız, yılmayacağız, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu mücadelede bütün Osmaniyeli hemşehrilerimin daha önce olduğu gibi aynı hassasiyeti gösterip, bu şekilde devam etmeleri hem kendi sağlıkları açısından hem de hepimizin sağlığı açısından gereklidir. Başka da çaremiz yok” diye konuştu.
Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık eşlik etti.

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