Hastaneden taburcu edilen 9 aylık hamile kadın koronadan öldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 9 aylık hamileyken korona virüse yakalanan 25 yaşındaki Vahide Bozer Yaman hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane SGK İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve doğum izni için memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine gelen Vahide Bozer Yaman, 9 Kasım günü korona virüse yakalanarak Kadirli Devlet Hastanesine müracaat etti. Aynı zamanda 9 aylık hamile olan genç kadın hastaneye yatış yaparak Covid19 servisinde tedaviye başlandı. Hastanede 3 gün kalan kadın, daha sonra taburcu edildi. Sağlık durumu kötüye giden kadın bir gün sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye yatış yaptı. Ancak burada da sağlık durumu yine kötüye giden Vahide Bozer Yaman, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Sezaryen ile çocuğu alınan kadın, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Adana Şehir Hastanesinde Covid19 tedavisi gören Vahide Bozer Yaman, 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Bozer Yaman Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde toprağa verildi.

Annesi Güngör Bozer, genç kadının ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Bozer, “Kızım burada korona virüse yakalandı. Kadirli Devlet Hastanesi’ne gitti. Taburcu etmişler eve gönderdiler. Durumu kötüleşti. Daha sonra burada başka bir hastaneye götürdük. Orada birkaç gün kaldı. Adana’da Hatay’da yer bulmuşlar oraya sevk ettiler. Adana’ya götürdüler. Her gün dua ettim namaz kıldım. Ama sabah telefon geldi. Vahide’yi kaybettik dediler. Ciğerim yanıyor. Çocuğunun kokusunu alamadan gitti yavrum” şeklinde konuştu.

3 yaşında bir kız çocuğu daha olan Vahide Bozer Yaman ise göremediği erkek çocuğunun ismini kağıda yazarak Buğra konulmasını istediği belirtildi. Vahide Bozer Yaman’ın ölümündeki iddialarla ilgili Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şamil Gerek iddialar hakkında soruşturma açacaklarını belirtti.

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