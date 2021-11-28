TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Formül Erbaaspor: 1

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TFF 3. Lig 1. Grup’ta 14. Hafta maçında Osmaniyespor FK sahasında karşılaştığı Formül Erbaaspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Hakan Basık xx, Yakup Keçeci xx, Selçuk Gökgöz xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Ahmet Ayhan xx, Sinan Altınel xx, Muhammet Mustafa Gundak x (Gökhan Lale dk. 66 xx), Mehmet Sefa Etöz xx, Ali Sinan Gayla xxx (Talha Hançer dk. 90 ?), Bora Taşdemir xx (Burak Kara dk. 90 ?), Hüseyin Sürmeneli xx, Yağız Rüştü Aktaş xx, Mehmet Tolunay Gül xx (Ahmet Taner Çukadar dk. 80 ?), Onur Kızıltaş xx (Mert Korkmaz dk. 90 ?)

Erbaaspor: Suphi Dağ xx, Berat Boz xx, Mümin Uyar xx (Ali Can Özer dk. 90+2 ?), Yusuf Yağcı xx, Tolga Mert Aslan xx, Emirhan Çavuş xx (Halil İbrahim Pekşen dk. 84 ?), Durmuş Can Efe Çakmak x (Alperen Keleş dk. 46 xx, Alperen Topçular dk. 73 x), Yahya Kemal Baki xx (Bayduhan Taşova dk. 84 ?), Kadir Mert Örentepe xx, Arif İşçi xx, Murat Kara xx

Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 65) (Osmaniyespor FK), Alperen Keleş (dk. 50) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Sefa Etöz, Bora Taşdemir (Osmaniyespor FK), Emirhan Çavuş (Erbaaspor)

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