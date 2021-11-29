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“Tarla sürmeye gidiyorum” dedi, bir daha dönmedi Ağabey Hamdi Göl: “Kardeşim inşallah en kısa zamanda bulunur ve çocuklarına kavuşur” “Traktörle bir yerlere uçabileceği korkumuz var”

İHA

“Tarla sürmeye gidiyorum” dedi, bir daha dönmedi Ağabey Hamdi Göl: “Kardeşim inşallah en kısa zamanda bulunur ve çocuklarına kavuşur” “Traktörle bir yerlere uçabileceği korkumuz var”

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde annesine, “Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum” diyerek traktörle evden çıkan Tekin Göl, bir daha eve dönmedi. Kardeşinin hayatından endişe duyduğunu ifade eden ağabey Hamdi Göl, “Söğütlügöl denen yerin dağlık, kayalık ve sarp bir yer olduğunu söyleyebilirim. Orada traktörle bir yerlere uçabileceği korkumuz var. Kardeşim inşallah en kısa zamanda bulunur ve çocuklarına kavuşur” dedi.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesinde ikamet eden Tekin Göl (56), dün saat 16.00 ile 17.00 saatleri arasında annesine, “Söğütlügöl’e traktörle arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum” diyerek traktörle evden çıktı. Dün gece eve dönmeyen ve bugün akşam saatlerine kadar Tekin Göl’den haber alamayan aile yakınları emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen ağabey Hamdi Göl, “Söğütlügöl denen yerin dağlık, kayalık ve sarp bir yer olduğunu söyleyebilirim. Orada traktörle bir yerlere uçabileceği korkumuz var. Kardeşim inşallah en kısa zamanda bulunur ve çocuklarına kavuşur” diye konuştu.
“Dileğim başına bir şey gelmemiştir” diyen ağabey Hamdi Göl, “Tekin dün akşam Söğütlügöl’e tarla sürmeye gidiyorum diye anneme söylemiş. Bizim hiç haberimiz yok. Söğütlügöl’e tarla sürmeye gitmiş bir daha dönmedi. Polisten, AFAD’tan yardım bekliyoruz. Dileğim başına bir şey gelmemiştir. Gelen bir telefon üzerine Söğütlügöl’e gitmiş. Telefon edildiğini diğer küçük Kasım kardeşim duymuş. Benim bundan bilgim yok. Söğütlügöl denen yerin dağlık, kayalık ve sarp bir yer olduğunu söyleyebilirim. Orada traktörle bir yerlere uçabileceği korkumuz var. Kardeşim inşallah en kısa zamanda bulunur ve çocuklarına kavuşur” dedi.
Kardeşine bir telefon geldiğini ve bir saat sonra gelirim dediğini duyduğunu ifade eden diğer ağabey Kasım Göl, “Ben Tekin Göl’ün kardeşiyim. Dün saat 16.0017.00 sıralarında koyunlarımı yemlemek için arkada tarafa gitmiştim. Kardeşime bir telefon geldi telefonda sadece bir saat sonra falan gelirim dediğini duydum. Sonra ben oradan ayrıldım. Anneme de Söğütlügöl’e tarla sürmeye gidiyorum demiş. O saatten beri haber alınamıyor. Bugün saat 10’da eve gelmediğini öğrendik. Emniyet güçlerine haber verdik. Arama çalışmalarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

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