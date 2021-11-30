Hayvansever imam, cami bahçesine kuş yemliği yaptırdı Daha önce çocuklar için Salih Bahçeli Camii'ne akvaryum yaptıran İmam Rüstem Kalem, şimdi de kuşlar için caminin bahçesine yemlik ve yuva yaptırdı

Osmaniye’de Salih Bahçeli Camii'nde imamlık yapan Rüstem Kalem, kış aylarında kuşların hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak amacıyla cami bahçesine kuş yemliği yaptırdı.

Osmaniye merkez Esenevler Mahallesi'nde bulunan Salih Bahçeli Camii'nde görev yapan Rüstem Kalem, cami içerisinde ve bahçesinde yaptığı projelerle adından söz ettiriyor. Daha önce çocuklar için camiye akvaryum yaptıran Kalem, şimdi de kuşlar için cami bahçesine yemlik ve yuva yaptırdı.

Kış aylarında kuşların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istediğini söyleyen Kalem, “Kış aylarına yaklaşıyoruz. Biz istedik ki kuşlarımıza yuva olalım. Kuşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kuş yemlikleri ve kuş yuvaları yapalım istedik. Bunu da gerçekleştirdik. İnşallah bir tane daha kuş yemliği yaptıracağız. İnşallah başkalarına da örnek olur” diye konuştu.

Rüstem Kalem'in yaptıklarının örnek bir davranış olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Necmiye Yıldız, “Çok sevindim. Ben zaten doğa hayranıyım. Camimizin bahçesini de çok seviyorum. Her gün yürüyüşe giderken buradan geçiyorum. Şu anda da bunu görünce çok hoşuma gitti. Hocam sağ olsun, daha önce de çam ağaçlarına kuş yuvaları asmıştı. Şimdi de bunu yapmış. Çok örnek bir davranış olmuş. Çocukların da ilgisini çekiyor aynı zamanda. Hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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