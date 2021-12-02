Osmaniye merkezli terör operasyonuna 3 tutuklama

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 27 Kasım günü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik Osmaniye merkezli Şanlıurfa ve Batman´da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu H.B., M.H.F., I.M., M.A., İ.M. ve B.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A., İ.M. ve B.S. tutuklandı, H.B., M.H.F ve I.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-02 09:59:12



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