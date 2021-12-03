Osmaniye´deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3´ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 6 adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 278,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edilen 1060 TL ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-12-03 11:16:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.