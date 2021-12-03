Osmaniye´deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3´ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 6 adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 278,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edilen 1060 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-03 11:16:31



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